Під час нічної російської атаки збито 7 ракет та 17 ударних БПЛА

У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

– 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (рф);

– 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю (рф);

– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської область (рф);

– 17 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Єйськ (рф).

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

– 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

– 17 ударних БпЛА типу «Shahed».

Генеральний штаб ЗСУ