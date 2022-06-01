Під час обстрілу окупантами Святогірської Лаври загинули двоє монахів та черниця

Ще троє ченців було поранено.

30 травня 2022 року внаслідок обстрілів міста Святогірськ було завдано руйнування Свято-Успенській Святогірській Лаврі. Загинули двоє монахів цієї обителі та черниця.

Про це повідомила пресслужба Донецької єпархії УПЦ МП.

“З глибоким сумом повідомляю, що 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Іоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій”, – повідомив митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, священноархімандрит Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома.

В єпархії нагадали, що зв’язок з Лаврою вже тривалий час відсутній.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу 4 травня Свято-Успенської Святогірської лаври поранень зазнали щонайменше семеро людей. Ворог завдав удару по Краматорському району з авіації.

Пізніше росіяни знищили сучасну споруду скиту, яка була зведена за взірцем одного з храмів в Росії. Будівництво було здійснено на кошти прихильників УПЦ Московського патріархату. // LB.ua