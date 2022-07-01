Під час розбору завалів торгового центру у Кременчуці виявили 28 фрагментів тіл

Унаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб.

У зруйнованому російською ракетою торговельному центрі “Амстор” у Кременчуці виявили 28 фрагментів тіл загиблих.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

“Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ “Амстор” додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл. Усього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня дві російські ракети вдарили по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила у торговельний центр, де перебували орієнтовно тисяча людей.

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі торговельного центру “Амстор” у Кременчуці. // LB.ua