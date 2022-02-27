Під час виконання службового завдання на Житомирщині загинули двоє поліцейських

Уночі 27 лютого під час виконання службового завдання із перевірки інформації про диверсійну діяльність у прикордонному районі Житомирщини, неподалік смт Народичів, ворожі ДРГ обстріляли службові автомобілі поліцейських. Унаслідок цього двоє правоохоронців загинули. Ще троє, серед яких представник громадського формування, отримали поранення.

Загинули 41-річний майор поліції Володимир Солодчук, заступник начальника сектору поліцейської діяльності №1 Коростенського РУП та 40-річний майор поліції Іван Гераїмчук, інспектор з реагування патрульної поліції СПД №1 Коростенського РУП.

Обидва правоохоронці понад 20 років служили в органах внутрішніх справ, захищаючи права і свободи громадян.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських поліцейських. Світла пам’ять полеглим!

#stoprussia

Національна поліція України