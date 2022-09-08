Під Херсоном рашисти обстрілюють авто людей та готують провокацію з дітьми

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Окупанти ввели суворі обмеження на переміщення місцевих жителів між населеним пунктами на території Херсонської області. Порушення вимог жорстко карається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Під Херсоном росіяни обстрілюють авто людей та готують провокацію з дітьми

Фото: під Херсоном росіяни обстрілюють авто людей (ілюстрація/Getty Images)

“Зокрема, російські військовослужбовці обстрілюють без попередження цивільні автомобілі, які наближаються до наведених понтонних переправ”, – розповіла вона.

Крім того, за словами Маляр, російські окупанти використовують навчальні та дитячі заклади на тимчасово окупованих українських територіях для прикриття власних сил і засобів від ударів ЗСУ.

“Не виключено, що вони можуть використати і дітей з тими ж цілями у якості “живого щита”, – додала вона.

Як повідомлялося, раніше на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам загрожують розстрілом на місці.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються прикриватися дітьми як “живим щитом”, оселяючись у школах, де буквально у цьому ж будинку навчаються діти.

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