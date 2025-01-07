За фактом розстрілу рашистами ще двох полонених ЗСУ у Волноваському районі розпочато розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За оперативними даними, 3 січня 2025 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ. Полонених вивели з бліндажу під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів.

Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевських конвенцій та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора