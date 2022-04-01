Під Києвом нелюди путіна розстріляли авто з матір’ю та дитиною

Відступаючи з України, російські вороги знищують все на своєму шляху, і не шкодуючи ні дорослих, ні дітей. Так, у Гостомелі під Києвом окупанти розстріляли автомобіль із жінкою та дитиною, мати загинула.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова у Facebook .

«У Гостомелі окупанти розстріляли авто з жінкою та дитиною: мати загинула, вона проїхала лише 700 метрів від будинку. Мати від ран загинула на місці, а некерований автомобіль врізався в магазин», — зауважила омбудсмен.

Ще одній жінці на Київщині вдалося врятувати двох дітей під час обстрілу окупантами машини, в якій вона з друзями намагалася вибратися у безпечне місце. Троє друзіі сім’ї загинули на місці. Жінці вдалося вибратися з палаючого автомобіля та дістати звідти дітей — свою десятимісячну доньку та трирічного сина подруги.

Денісова зазначає, що дії російських окупаційних військ порушують право дітей життя, закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини. Вбивства дітей та обстріл мирних населених пунктів є злочинами проти людяності та військовими злочинами відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні» , — пише омбудсмен.

Нагадаємо, лише у місті Ірпінь у Київській області, яке ЗСУ звільнили 28 березня, загинули, за попередніми даними, близько 300 цивільних осіб. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»