Під Києвом окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами: обоє загинули (фото)

Від початку війни Росії проти України окупанти жорстоко розстрілюють мирне населення. Російські військові не жаліють ні дітей, ні літніх людей. Зокрема, у Макарові вони розстріляли з БТР автомобіль, у якому їхало літнє подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Під Києвом окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами: обоє загинули

У Київській області окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами (facebook.com/pol.kyivregion)

У місті Макарів Бучанського району російські військові з БТР розстріляли автомобіль подружжя, який рухався вулицею Богдана Хмельницького.

Внаслідок обстрілу 72-річний чоловік та 68-річна жінка загинули.

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