Під Києвом окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами: обоє загинули (фото)

Від початку війни Росії проти України окупанти жорстоко розстрілюють мирне населення. Російські військові не жаліють ні дітей, ні літніх людей. Зокрема, у Макарові вони розстріляли з БТР автомобіль, у якому їхало літнє подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.