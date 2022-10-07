Повідомлено про підозру черговому колаборанту – окупантському «старості» села на Харківщині

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 64-річний мешканець с. Борисівка Харківського району під час окупації населеного пункту співпрацював з військовими країни-агресора.

Так, у червні колаборант прийняв пропозицію окупантів та обійняв посаду так званого «старости» с. Борисівка.

Представив «очільника» села російський військовий під час проведення урочистого «заходу», де колаборант оголосив про початок виконання своїх повноважень.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура