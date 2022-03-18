Служба безпеки України спростовує черговий фейк окупантів

Сьогодні так зване міністерство оборони так званої Російської Федерації видало чергову порцію фейків.

Зокрема, в інформаційне поле зроблено «вкид» про те, що СБУ нібито замінувала один із корпусів міської лікарні у Дніпрі та планує підірвати його в той час, як над містом пролітатиме російський літак.

Насправді реагувати на цю маячню немає сенсу. Такі заяви можуть бути хіба що об’єктом клінічних досліджень вузькопрофільних медичних фахівців.

Усі спроби окупантів перекласти на українських військових відповідальність за свої злочини приречені на провал.

Бо весь світ і так розуміє, хто вчиняє звірства і вбивства мирних мешканців в Україні.

І те, яка відповідальність чекає за це на російських загарбників!

#StopFake

#stoprussia

#СТОЇМО

Служба безпеки України