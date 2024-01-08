Українські хакери опублікували особисті дані понад 24 мільйонів клієнтів російського Альфа-Банку

Хакерське угруповання Kiborg виклало у відкритий доступ повну клієнтську базу “Альфа-Банку”. Доступ до цих даних хакери отримали у жовтні 2023 року. Тоді Kiborg опублікували інформацію про 44 тисячі клієнтів.

У базі даних, яку опублікували хакери, міститься інформація про ПІБ, дати народження, номери телефонів, карт та рахунків понад 24 мільйонів фізичних осіб-клієнтів «Альфа-Банку» та ще понад 13 мільйонів даних про юридичних осіб. Журналісти видання «Важливі історії» перевірили випадковою вибіркою, що опубліковані відомості справді стосуються реальних жителів Росії.

Злитими в мережу даними можуть скористатися шахраї, проте банк не відповів на запитання «Важливих історій» про те, чи перевипускатимуть вони карти своїм клієнтам. Публічно Альфа-Банк заперечує факт злому. У KibOrg стверджують, що український пранкер під псевдонімом Євген Вольнов зміг додзвонитися до одного із власників банку Михайла Фрідмана і той прокоментував злом словами «Ну й нехай».

Раніше хакери KibOrg повідомили про злом бази даних російської компанії «Сірена-Тревел», що містить інформацію про пасажирів авіакомпаній: відомості про номери рейсів, авіакомпанії, тарифи, маршрути, бронювання та вартість квитків, що охоплюють період з 2007 по 2023 рік. У відкритий доступ хакери виклали 3 млн записів із понад 4 млрд.