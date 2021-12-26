«Наши ракеты самые ракетистые и скоро всех переракетят в ядерную пыль». В России вновь опозорились с супер ударными дронами, которые оказалось игрушками с AliExpress

«Как тебе такое Илон Маск?», так начинается пост компании «Кронштадт» с представлением новых беспилотников. На международном военно-технологическом форуме «АРМИЯ 2021» были представлены беспилотники «Луман» и «Мерак».

В российской Дубне достраивают завод по производству ударных дронов, планировали уже к ноябрю собрать, но, как это обычно бывает, в срок сделать не удалось, теперь обещают к февралю. Строительством завода и разработкой дронов занимается компания «Кронштадт», пишет журналист Илья Барабанов.

В августе на форуме «Армия-2021» они представили свою новую разработку: маломерные БПЛА. Путин, Шойгу, Герасимов, Рогозин, все VIPы из этой сферы, которых можно придумать. Опубликовали фотографии вот буквально только придуманных российских беспилотников, которые «будут помогать и метеорологам, и экологам, и для обследования мостов, фонарей, кораблей, и стартовых столов космических ракет ничего лучше найти».

А дальше происходит просто шекспировская драма. В комментарии к ним приходят продвинутые пользователи, следящие за этим рынком, и говорят: «точно такие машинки торговались уже год-два назад на китайском AliExpress за 60-150 долларов?»

Что в таком случае делают мощные российские антикризисные менеджеры? Они сначала пишут: «Все самолетики похожи друг на друга!))». А потом удаляют пост из Инстаграмм. Но релиз про беспилотники «Луман» и «Мерак» на сайте этого «Кронштадта» до сих пор найдете легко.

«Я прямо представляю, как Сергей Кужугетович заказывает мегановейшую ракету где-нибудь на OZON, с утра поручает Россияне Марковской подготовить для главкома справочку, что это модерновая разработка, на которую ушло ярдов шесть, а потом со сгоревшего корвета «Проворный» пуляет ею куда-нибудь в ливийскую пустыню» — резюмирует он.

Ранее, на военном форуме «Армия-2019» россияне представили «модель роботехнического комплекса для проведения технической разведки». С виду он напоминает детскую игрушку — танк на радиоуправлении, на который прикрепили видеокамеру.