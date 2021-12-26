«Наши ракеты самые ракетистые и скоро всех переракетят в ядерную пыль». В России вновь опозорились с супер ударными дронами, которые оказалось игрушками с AliExpress
«Как тебе такое Илон Маск?», так начинается пост компании «Кронштадт» с представлением новых беспилотников. На международном военно-технологическом форуме «АРМИЯ 2021» были представлены беспилотники «Луман» и «Мерак».
В российской Дубне достраивают завод по производству ударных дронов, планировали уже к ноябрю собрать, но, как это обычно бывает, в срок сделать не удалось, теперь обещают к февралю. Строительством завода и разработкой дронов занимается компания «Кронштадт», пишет журналист Илья Барабанов.
В августе на форуме «Армия-2021» они представили свою новую разработку: маломерные БПЛА. Путин, Шойгу, Герасимов, Рогозин, все VIPы из этой сферы, которых можно придумать. Опубликовали фотографии вот буквально только придуманных российских беспилотников, которые «будут помогать и метеорологам, и экологам, и для обследования мостов, фонарей, кораблей, и стартовых столов космических ракет ничего лучше найти».
А дальше происходит просто шекспировская драма. В комментарии к ним приходят продвинутые пользователи, следящие за этим рынком, и говорят: «точно такие машинки торговались уже год-два назад на китайском AliExpress за 60-150 долларов?»
Что в таком случае делают мощные российские антикризисные менеджеры? Они сначала пишут: «Все самолетики похожи друг на друга!))». А потом удаляют пост из Инстаграмм. Но релиз про беспилотники «Луман» и «Мерак» на сайте этого «Кронштадта» до сих пор найдете легко.
«Я прямо представляю, как Сергей Кужугетович заказывает мегановейшую ракету где-нибудь на OZON, с утра поручает Россияне Марковской подготовить для главкома справочку, что это модерновая разработка, на которую ушло ярдов шесть, а потом со сгоревшего корвета «Проворный» пуляет ею куда-нибудь в ливийскую пустыню» — резюмирует он.
Ранее, на военном форуме «Армия-2019» россияне представили «модель роботехнического комплекса для проведения технической разведки». С виду он напоминает детскую игрушку — танк на радиоуправлении, на который прикрепили видеокамеру.
Роботехнический комплекс был представлен в разделе выставки с вывеской «Инновации» отмечает Би-Би-Си. Согласно табличке на стенде, робототехнический комплекс «ТР» представил военный институт железнодорожных войск и военных сообщений, входящий в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва.
Кроме того, на карточке было написано: «Изготовитель (разработчик): кафедра «Общетехнических дисциплин». Там же значится номер удостоверения на рацпредложение — №175637 от 18.06.2019.
На пульте имеется надпись Sender Radio Control R/C Series Speciality Model и внешне он идентичен пульту, который пользователи соцсетей нашли на сайте AliExpress.
Сам радиоуправляемый танк также похож на модели, которые продаются на различных сайтах в интернете, включая тот же AliExpress. Часто эти танки продаются вместе с таким же пультом, который был представлен на стенде.