Зниклий у Донецьку любитель “руського миру” із США Рассел Бентлі знайшовся вже мертвим

На окупованій частині Донецької області знайшли нарешті Рассела Бентлі, який приїхав на Донбас у 2014 році і вступив до лав російських бойовиків з позивним «Техас» з наміром воювати за “руській мір”. Знайшовся він звісно мертвим

Він зник у Петрівському районі Донецька ввечері 8 квітня після того, як вийшов з дому. Про його зникнення 12 квітня повідомила його дружина Людмила Бентлі. Американець з 2014 року мешкає у Донецьку. Вона ж повідомила про його смерть.