У Донецьку щось прилетіло в «адміністрацію» ватажка фейкової «днр» Пушиліна (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 18 вересня, знову пролунали вибухи. Повідомляється про влучання в адміністрацію так званого глави “ДНР” Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

“Центр Донецька зараз”, – йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити дим над будівлею, яку в Telegram-каналах називають “адміністрацією глави “ДНР” Пушиліна.

Наразі більш детальної інформації про удар по Донецьку не повідомляють. Про наявність жертв і постраждалих також невідомо.

Російські пропагандисти, які вже побували на місці “прильоту”, заявили про нібито “незначні” пошкодження “адміністрації глави ДНР” і опублікували відео.