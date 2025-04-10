12 людей постраждали внаслідок атаки російських БпЛА по Нікополю
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вдень 10 квітня 2025 року російські військові здійснили атаку за допомогою БпЛА на м. Нікополь.
Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед них – 16-річний підліток.
Пошкоджено гуртожиток та автівки.
Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин рф.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури