12 людей постраждали внаслідок атаки російських БпЛА по Нікополю

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вдень 10 квітня 2025 року російські військові здійснили атаку за допомогою БпЛА на м. Нікополь.

Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед них – 16-річний підліток.

Пошкоджено гуртожиток та автівки.

Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин рф.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури