Внаслідок російського обстрілу ТРЦ у Кременчуку виявлено вже 13 загиблих
Внаслідок ракетних ударів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 13 осіб.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.
“13 загиблих внаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці”, – написав він.
Сьогодні російські нелюди нанесли ракетний удар по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці на Полтавщині. Дві ракети були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.Tweet