У Луганську внаслідок атаки палали авіаційні об’єкти

Про вдалу роботу Сил оборони по цілях в окупованому місті розповів голова ОВА.

В окупованому Луганську ввечері у понеділок пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа поблизу колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу.

Успішну роботу Сил оборони по цих цілях підтвердив на своїй сторінці у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його словами, це вже другий випадок влучання саме в ці цілі: попередній стався у жовтні 2023.

Згідно з оцінкою чиновника, втрати окупантів у авіаційній техніці “можуть бути суттєвими”. Лисогор також спростував будь-які заяви окупаційної влади про роботу протиповітряної оборони, пославшись на те, що наслідки атаки “бачили тисячі луганчан”. // LB.ua