Запущена з Ємену ракета влучила в ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон (відео)

Балістична ракета, запущена 4 травня з Ємену, влучила на територію ізраїльського столичного аеропорту Бен-Гуріон, пошкодивши дорожні конструкції та транспортний засіб і спричинивши зупинку авіасполучення.

Про це повідомляє Al Jazeera, пише УП.

Ізраїльські військові підтвердили вранці в неділю, що їхня система ППО не змогла збити сракету, попри кілька спроб перехоплення.

За словами медиків, троє людей отримали легкі поранення.

Рейси в найзавантаженішому аеропорту Ізраїлю були припинені, всі входи до нього були тимчасово закриті, а рух потягів до місця події зупинено. Деякі рейси довелося перенаправити.

🇾🇪⚡️🇮🇱 #BreakingNews: Smoke rising in Ben Gurion airport after a ballistic missile was launched from #Yemen

The IDF says ‘attempts were made’ to intercept the missile. pic.twitter.com/vuvNKhsN8Y

— #Insider (@insider_der) May 4, 2025