Під Києвом виявлено ворожу схованку зі снарядами

100 ящиків зі снарядами 125-го калібру були знайдені в с. Королівка.

Під час патрулювання с. Королівка Київської області нацгвардійці виявили схрон окупантів — 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.

Про це в Facebook повідомляє Національна гвардія України.

«Триває несення служби у звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема, за цю добу під час несення служби в Королівці Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.