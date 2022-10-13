В «Енергоатомі» спростували черговий фейк окупантів про ЗАЕС

Російські загарбники в свою чергу поширюють неправдиву інформацію про переведення ЗАЕС на російське паливо.

ЗАЕС має у своєму розпорядженні достатньо запасів ядерного палива і не потребує палива окупантів.

Про це заявив президент ДП” НАЕК “Енергоатом” Петро Котін, повідомляє Reuters.

“Чуток і фейкових заяв від росіян дуже багато. Все це фейки. І дійсно непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого”, – сказав Котін.

Російські загарбники своєю чергою поширюють неправдиву інформацію про переведення ЗАЕС на російське паливо після того, як запаси будуть вичерпані. “Тільки для того, щоб підготуватися до переходу від одного постачальника до іншого, потрібно близько трьох років”, – пояснив глава “Енергоатому”.

При цьому Котін зазначив, що найбільш небезпечна ситуація для станції зараз – це відключення зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, і втрата аварійних дизель-генераторів, які мають запаси палива всього на 10 днів.

“Це безпрецедентна ситуація для найбільшої атомної електростанції в Європі”, – зазначив Котін. // УНІАН