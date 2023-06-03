Під Мелітополем підірвали автомобіль з колаборантами та окупантами

В окупованій Михайлівці (Запорізька область) сьогодні, 2 червня, підірвали автомобіль з колаборантами та окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова .

“Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались – авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк – власник кафе “Гетьман”, який гостинно годував росіян. Мер Мелітополя додав, що зараз уточнюється інформація щодо загиблих росіян.

Наслідки вибуху

Федоров опублікував фото підірваного автомобіля, яке можна переглянути за посиланням.

“Замість тисячі слів. Вибуховий наслідок причетності до колабораційної діяльності. Сили спротиву вкотре доводять: кожного, хто зрадив державу, чекає свій “кінець”, – написав мер Мелітополя.

Ситуація в Запорізькій області

Росіяни на початку вторгнення змогли захопити більшу частину Запорізької області, проте ЗСУ не дозволили їм просунутися далі і захопити обласний центр.

Бої на лінії зіткнення відбуваються щодня, українські військові регулярно завдають ударів по складах зі зброєю та казармам окупантів на захопленій території.

Нещодавно гауляйтер області Євген Балицький оголосив так звану “евакуацію” населення з прифронтових районів, однак мер Мелітополя Іван Федоров заявляє, що цей процес провальний для росіян.

Нагадаємо, що “кадирівці”, яких нещодавно перекинули на тимчасово окуповану територію Запорізької області, почали грабувати “безхазяйні” офіси та магазини.