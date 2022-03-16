Під Миколаєвом знищили ще один російський бойовий гелікоптер Ка-52

Останнє місце дислокації ворожого літального апарата – українське поле.

Поблизу Миколаєва українські захисники збили ще один ворожий гелікоптер Ка-52.

Відео опублікував український військовий Анатолій Штефан.

Учора голова Миколаївської ОДА Віталій Кім оприлюднив фото та відео військових трофеїв. Серед здобутків наших захисників на Миколаївському напрямку не лише техніка окупанта, а й документи загиблих російських військовослужбовців. // LB.ua