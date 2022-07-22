Україна підписала з Туреччиною і Гуттерешем угоду щодо розблокування експорту зерна

Від України документ підписував Олександр Кубраков.

У Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гуттерешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Церемонія відбулася в палаці Долмабахче. Підписантом від України був міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Туреччини – міністр оборони Хулусі Акар, від ООН в якості посередника – генеральний секретар Антоніу Гуттереш.

Гуттереш під час промови зазначив, що угода не була простою.

“Сьогодні ми зробили важливі кроки. У квітні я зустрівся з президентом Путіним і президентом Зеленським, аби вирішити проблему, і відтоді робота проходила щодня”, – заявив він.

Ердоган своєю чергою висловив сподівання, що підписаний документ був корисним для України, Росії і решти світу.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Російська сторона ставила підпис першою. Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Південний” повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окірм призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.

Передбачена відсутність супроводу суден кораблями Росії та представників країни-агресора в українських портах.

“Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби”, – заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Послаблення санкцій проти Росії в обмін на угоду не передбачається.

13 липня в Стамбулі відбулася зустріч делегацій України і країни-окупантки, на якій обговорювалося відновлення експорту зернових. За результатами завершення перемовин жодна зі сторін конкретних результатів офіційно не озвучила. Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, що в переговорах є певний прогрес, найближчими днями будуть узгоджувати деталі з Генеральним секретарем ООН.

Генсек ООН також сказав про “критичний прогрес” у питанні розблокування експорту українських зернових.

Wall Street Journal із посиланням на джерела писала, що на переговорах було погоджено відновити експорт із трьох портів. За даними співрозмовників видання, зерно домовилися відправляти конвоями в супроводі українських суден з гарантуванням припинення вогню в географічних межах. Турецькі військово-морські сили перевірятимуть порожні кораблі, що прибуватимуть в українські порти. Таким чином Росії гарантуватимуть, що силам оборони не будуть постачати озброєння в суднах для зерна. Раніше Росія наполягала, що вона має перевіряти кораблі самостійно.

21 липня в Туреччині повідомили, що наступного дня відбудеться підписання угоди. В Офісі президента України повідомили, що до переговорів долучені українські військові експерти та МЗС. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що через недовіру до Росії Україна не послабить безпековий режим у Чорному морі.

У МЗС додали, що Україна підтримає лише рішення, що гарантуватимуть безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

За попередніми оцінками, блокування Росією вивезення зерна ставить під загрозу голоду близько 18 млн людей в Африці, Азії та Латинській Америці. Це своєю чергою загрожує новою міграційною кризою, адже люди виїжджатимуть до більш стабільних країн Європи. // LB.ua