Під Миколаєвом ЗСУ накрили базу окупантів: знищено сотні одиниць бойової техніки

Збройні Сили України завдали потужного удару по аеродрому і базі окупантів в Миколаївській області. Знищено понад 200 одиниць техніки, близько 30 вертольотів, жива сила противника і склад з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма .

«Є такий аеродром і величезна база в Куйбишевому (село в Миколаївській області на кордоні з Херсонською — ред.). Ми її два дні «гладимо» і за підсумками це приблизно 245 одиниць техніки, особовий склад, купа палива», — сказав Кім.

За його словами, удари по важливій стратегічній точці, яка приймала вантажі і відправляла далі в Миколаївську область, наносилися протягом двох ночей.

«Ми знищили близько 30 вертольотів і багато особового складу. Ще 20 вертольотів, ударна група, вони злетіли, і ми не встигли їх дістати», — додав голова ОДА.

Кім подякував жителям Херсонської області, які посприяли у знищенні противника. При цьому він додав, що в результаті обстрілу кілька снарядів потрапили в першу лінію приватних будинків населеного пункту, але жертв серед мирного населення немає.