Під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет – джерело УП

У підмосковних Люберцях після атаки українського безпілотника горить цех з виробництва електроніки для ракет.

Про це повідомив співрозмовник УП в Міноборони.

Вранці 1 вересня мер Москви Сергій Собянін заявив у Telegram-каналі, що російська ППО припинила чергову спробу прольоту безпілотника до Москви.

“Поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події. Спасибі військовим, що не дали зіпсувати нам День знань!”, – написав він.

Водночас джерело УП спростовує слова Собяніна, зазначивши, що дрон дістався місця призначення і зараз триває пожежа у цеху науково-виробничого підприємства “Томілінський електронний завод” у Люберцях.

“Операція ГУР, все успішно, далі буде”.

У підмосковних Люберцях на День знань “розквітла бавовна”…

відео з відкритих джерел pic.twitter.com/ubJYHTSaiG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2023

Наразі ГУР офіційно не коментує вказані події. Водночас представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов у коментарі УП зазначив, що російська пропаганда видала “на гора” чергову брехню про збитий дрон та підтвердив, що у Люберцях в п’ятницю дійсно “розквітла бавовна” на російському заводі.