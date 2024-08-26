Під російським ударом енергетика. У Києві та низці областей почались перебої зі світлом
У низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії, яка відбувається зранку понеділка, 26 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі та інших містах.
Київ
Мер Києва Віталій Клично повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.
“У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі”, – написав він в Telegram.
В то й же час гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві та Дніпрі йде обстріл енергосистеми, через що відсутнє світло.
“Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці”, – зазначив він, додавши, що у Києві застосували екстрені відключення світла.
Одеса
В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. При цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.
Бровари
Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій.
“В деяких мікрорайонах Броварів тимчасово відсутнє електропостачання. Причини зʼясовуються”, – повідомив він.
Миколаїв
У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку.
“Отримали вказівку від НЕК “Укренерго” на застосування графіків аварійних відключень! Всі черги відключаємо вже зараз”, – повідомили в обленерго.
Кривий Ріг
У Кривому Розі після вибухів почалися перебої зі світлом. За даними керуючих компаній багатоквартирних будинків, на мережах відбулося аварійне знеструмлення. Частково без світла Довгинцівський та Саксаганський райони.
Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.
Хмельницький
Також у декількох районах Хмельницького зникло світло. Однак поки місцева влада не дала ніякої детальної інформації.
Масштабна атака на Україну
Вранці 26 серпня російські загарбники здійснили масштабну атаку на Україну за допомогою ударних дронів і крилатих ракет. У зв’язку з цим по всій країні оголошено повітряну тривогу.
На тлі цього масованого обстрілу Польща підняла в повітря свою авіацію та авіацію союзників.