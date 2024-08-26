Під російським ударом енергетика. У Києві та низці областей почались перебої зі світлом

У низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії, яка відбувається зранку понеділка, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі та інших містах.

Київ

Мер Києва Віталій Клично повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.

“У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі”, – написав він в Telegram.

В то й же час гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві та Дніпрі йде обстріл енергосистеми, через що відсутнє світло.

“Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці”, – зазначив він, додавши, що у Києві застосували екстрені відключення світла.

Одеса

В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. При цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

Бровари

Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій.

“В деяких мікрорайонах Броварів тимчасово відсутнє електропостачання. Причини зʼясовуються”, – повідомив він.

Миколаїв

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку.

“Отримали вказівку від НЕК “Укренерго” на застосування графіків аварійних відключень! Всі черги відключаємо вже зараз”, – повідомили в обленерго.

Кривий Ріг

У Кривому Розі після вибухів почалися перебої зі світлом. За даними керуючих компаній багатоквартирних будинків, на мережах відбулося аварійне знеструмлення. Частково без світла Довгинцівський та Саксаганський райони.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.

Хмельницький

Також у декількох районах Хмельницького зникло світло. Однак поки місцева влада не дала ніякої детальної інформації.