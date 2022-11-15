Під Запоріжжям підірвали машину з колаборантом Максимом Зубарєвим

Відомо, що колаборант обіймав посаду “голови ВЦА” із 7 травня, а до окупації обіймав посаду директора комунального підприємства “Чистота”. Одразу після “призначення” він створив у селищі Якимівську козацьку дружину.

У Запорізькій області було підірвано автомобіль з колаборантом Максимом Зубарєвим, головою так званої військово-цивільної адміністрації селища Якимівка, Мелітопольського району, повідомляє Фокус. На сторінці Зубарєва підтвердили його загибель.

Селище Якимівка з березня 2022 року знаходиться під російською окупацією. Було проведено псевдо-референдум про приєднання цієї території до Російської Федерації.

Максим Зубарєв був призначений головою так званої військово-цивільної адміністрації селища Якимівка 7 травня і прославився тим, що одразу створив Якимівську козацьку дружину.

Козаки мали стежити за порядком у селищі.

Максим Зубарєв перед тим, як перейти на бік ворога, був заступником директора комунального підприємства “Чистота”, секретарем Мелітопольського міськкому КПУ, а також депутатом Мелітопольської міськради. У 2010 році балотувався на посаду міського голови Мелітополя.

У 2015 році Максима Зубарєва заарештували під час отримання хабара: семи тисяч доларів за відкликання проєкту рішення сесії міськради. Хабар Максим Зубарєв, за версією слідства, вимагав за відкликання проєкту рішення сесії про дострокове припинення повноважень на той момент ще секретаря міської ради Сергія Мінька, який виконував обов’язки мера міста.

Мелітопольський суд засудив його на три роки позбавлення волі, але Зубарєв виграв апеляцію і домігся відправлення справи на повторне слухання. Інтереси Зубарєва в суді представляла Тетяна Монтян.