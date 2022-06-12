«Підірвати гранату і поїхати додому з трьома мультами» — рашисти обговорюють способи втчі з війни

Двоє росіян обговорюють способи, як втекти з війни. Приходять до висновку, що єдиний реальний спосіб – стати «трьохсотим».

Єдина проблема – госпіталі відмовляються приймати окупантів на лікування та видавати «лікарняні». А тому, вивчають досвід «старих вовків», які уміють наносити самі собі поранення, які виглядають як бойові:

«Я вчора пропонував гранату йо… (підірвати). РГД. Щоб одразу восьмеро людей «затрьохсотилось». Плитами обкластись щоб кінцівки стирчали. В… (здетонувати) її і все. Всім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватися за бойове поранення)».

Співрозмовники доходять до висновку, що саме цей план – ідеальний.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України