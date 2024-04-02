Підписано закон про мобілізацію в Україні з 25 років

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

У картці відповідного законопроєкту № 9281 “Про військовий обов’язок і військову службу” зазначається, що 2 квітня закон повернуто до ВР з підписом президента.

Там же зазначається, що документ чекав підпису в ОП з червня 2023 року, тобто 10 місяців.

30 травня 2023 року Верховна Рада проголосувала за цей законопроєкт.

Пропозиції щодо зменшення віку розробило Міноборони на початку травня.

У міністерстві пояснили, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

Крім того, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

5 травня Кабінет міністрів схвалив зміни до законопроєкту “Про військовий обов’язок та військову службу”, зменшивши граничний вік призовників на військовому обліку з 27-ми до 25-ти років.

УП