«Путін не має виграти війну»: Заява лідерів G7 за підсумками саміту

У G7 наголосили на повній солідарності та підтримці мужнього захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності та її боротьби за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє.

Лідери країн «Великої сімки» запевнили у подальшій підтримці України у протистоянні російській агресії й засудили вторгнення РФ. Також вони зобов’язались посилити тиск на Росію, зокрема — відмовившись від російських нафти й газу.

Про це сказано в оприлюдненій на сайті Білого дому заяві лідерів країн G7 за підсумками віртуальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яку провели у неділю.

У заяві зазначається, що через 77 років після Другої світової президент РФ Володимир Путін і його режим вирішили вторгнутися в Україну.

«Такі дії ганьблять Росію та історичні жертви її народу… Росія порушила заснований на правилах міжнародний порядок, зокрема Статут ООН, задуманий після Другої світової війни, щоб позбавити наступні покоління лиха війни», – йдеться в заяві.

У G7 наголосили на повній солідарності та підтримці мужнього захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності та її боротьби за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє.

«Президент Зеленський заявив, що кінцевою метою України є забезпечення повного виведення російських військових сил і техніки з усієї території України та забезпечення її здатності захистити себе в майбутньому, і подякував членам G7 за підтримку. У зв’язку з цим Україна наголосила, що розраховує на своїх міжнародних партнерів, зокрема на членів G7, у наданні необхідної допомоги у сфері обороноздатності, а також з метою забезпечення швидкого та ефективного відновлення економіки України та забезпечення її економічної та енергетичної безпеки», — зазначили лідери «Великої сімки».

Лідери країн G7 пообіцяли продовжувати військову та оборонну допомогу Збройним Силам України, підтримувати Україну в захисті її мереж від кібератак та розширювати співробітництво, у тому числі з питань інформаційної безпеки. «Ми й надалі підтримуватимемо Україну у підвищенні її економічної та енергетичної безпеки», — йдеться в заяві.

Збільшення фінансової підтримки України

Країни «Великої сімки» найближчими тижнями обіцяють посилити короткострокову фінансову підтримку України, що допоможе ліквідувати фінансові розриви та надавати базові послуги населенню.

Також західні країни планують розробити варіанти довгострокової підтримки, спрямованої на відновлення країни та реконструкцію зруйнованих об’єктів інфраструктури.

У заяві нагадується, що з початку війни «Велика сімка» разом із міжнародною спільнотою вже «надали Україні та пообіцяли додаткову підтримку» на суму, що перевищує 24 млрд доларів.

Посилення санкцій проти Росії

Окремо в заяві зазначається, що країни G7 продовжуватимуть запроваджувати серйозні та негайні економічні санкції проти Росії та Путіна за цю невиправдану війну.

Зокрема, вони зобов’язуються зменшити залежність від російських енергоресурсів, «в тому числі шляхом поступового припинення або заборони імпорту російської нафти». Це планується робити «впорядковано», щоб світ мав час для забезпечення альтернативних джерел постачання.

Також планується посилити ізоляцію Росії в усіх секторах її економіки. «Ми будемо вживати заходів, щоб заборонити або іншим чином не допустити надання ключових послуг, від яких залежить Росія», — йдеться в заяві.

Посилюватимуться обмеження й проти російських банків, які є системно критичними для російської фінансової системи та які пов’язані зі світовою економікою. «Ми вже серйозно погіршили здатність Росії фінансувати свою загарбницьку війну, запровадивши санкції щодо її Центрального банку і найбільших фінансових установ», — наголошують лідери «Великої сімки».

Будуть запроваджуватися додаткові санкції проти російських фінансових еліт і членів їхніх сімей, які підтримують президента Путіна у його військових діях і «розтринькують ресурси російського народу».

Боротьба з російською пропагандою

Також продовжуватиметься боротьба зі спробами російського режиму поширювати свою пропаганду. «Респектабельні приватні компанії не повинні забезпечувати прибуток російському режиму чи його філіям, які живлять російську військову машину», — зазначається в заяві.

Окрім цього, G7 продовжать протидіяти російській стратегії дезінформації, яка свідомо маніпулює думкою громадськості в надії приховати провину російського режиму в цій війні.

Вплив війни Росії проти України на світ

У своїй заяві лідери G7 зазначили, що війна РФ проти України призводить до глобальних економічних проблем. Зокрема, мова йде про негативний вплив на глобальне постачання енергоресурсів, добрив і продовольства, а також на функціонування глобальної логістики загалом.

Окремої уваги заслуговує продовольча безпека в світі. «Ми закликаємо Росію припинити блокаду та будь-яку іншу діяльність, яка ще більше перешкоджає українському виробництву та експорту харчових продуктів, відповідно до її міжнародних зобов’язань. Невиконання цього буде розцінено як напад на продовольчу безпеку світу», — йдеться в заяві.

Провідні країни світу обіцяють активізувати зусилля, щоб допомогти Україні зберегти виробництво з огляду на наступний сезон збору врожаю та експортувати аграрну продукцію, в тому числі альтернативними маршрутами.

«G7 і Україна єдині в цей важкий час у своєму прагненні забезпечити Україні демократичне, процвітаюче майбутнє. Ми залишаємося єдиними в нашій рішучості, щоб президент Путін не виграв свою війну проти України. Ми зобов’язані пам’яті всіх тих, хто боровся за свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи та світову спільноту», — підсумовується в заяві. // УНІАН