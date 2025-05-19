Підрозділи ЗСУ посилять роботи-вогнеметники (фото)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS українського виробництва. Він призначений для виконання штурмових та оборонних завдань. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Комплекс KRAMPUS має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп. Обладнаний двома безшумними електричними двигунами й гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом – може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом, долати крутосхили. Комплекс має ребостійкі канали управління, працює у холод, спеку, сніг, дощ. Ємності акумуляторів платформи вистачає на кілька годин безперервного руху. Завдяки цьому може тривалий час працювати на позиції у режимі чергування.

Наземний роботизований комплекс обладнаний відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника.

Від початку повномасштабного вторгнення Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 80 наземних роботизованих комплексів, більшість з яких – українського виробництва. У 2023 році оборонне відомство кодифікувало майже 10 НРК вітчизняного виробництва, торік – понад 50. Від початку 2025 року – понад два десятки.

Вітчизняні НРК виконують завдання із розвідки, мінування та розмінування різними способами, логістики, евакуації, патрулювання тощо. Оснащені бойовими модулями наземні дрони ведуть штурмові та оборонні дії. Є також НРК- камікадзе.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Міністерство оборони України