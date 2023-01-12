Підступи до Соледару буквально всіяні трупами рашистів, ворог безуспішно намагається прорвати оборону

Російські окупаційні війська безуспішно намагаються прорвати оборону українських захисників та захопити Соледар.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, додавши, що підступи міста фактично всіяні трупами російських військових, передає кореспондент УНН.

“Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе велики втрати. Підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військ. Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Наші оборонці проявляють максимально стійкість і героїзм. росія тисячами жене на забій своїх громадян”, – заявила Маляр.

За інформацією заступниці міністра, командування збройних сил рф посилює угруповання військ на території України. Ворог переміщує мобілізованих із полігонів білорусі та росії у зони ведення бойових дій та у прикордонні райони.

Противник продовжує зосереджувати основні сили у Донецькому регіоні. Найвища активність ворога відмічається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Станом на 10 січня у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань. Для порівняння, минулого тижня діяло близько 250 формувань. Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки кремль активно використовує людський ресурс, вказала Маляр.

Як повідомлялося, завдяки злагодженій роботі українських Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників у районі Соледара Донецької області знищено понад сотню російських окупантів.