У Луцьку внаслідок російського удару загинула молода пара

Іванна та Микола планували одружитися.

Внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

Відомо, що молода пара, Микола та Іванна, жила на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв’язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Микола та Іванна планували незабаром одружитися.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. У багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль.