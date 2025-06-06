У Луцьку внаслідок російського удару загинула молода пара
Іванна та Микола планували одружитися.
Внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.
Микола та Іванна планували незабаром одружитися.
Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль.Tweet