Після атаки БпЛА у Воронезькій області РФ детонує склад з боєприпасами

Відомо, що безпілотники атакували склад із боєприпасами в Сергіївці Підгоренського району РФ.

У Воронезькій області після атаки БпЛА почалася пожежа на складі із “вибухонебезпечними об’єктами”.

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За словами губернатора, російська ППО начебто збила всі безпілотники, але осколки впали на склад “вибухонебезпечних об’єктів”. Кількість безпілотників він не назвав.

За попередніми даними, атаковано склад із боєприпасами в Сергіївці Підгоренського району. Там розпочалася детонація вибухонебезпечних об’єктів.

Тим часом у Міноборони РФ про збиття БпЛА над Воронежем не повідомляє. Лише над Білгородською областю нібито збили один безпілотника.