Після чергового ракетного удару російських загарбників у Києві вводяться екстрені відключення електроенергії

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці під час ракетної атаки РФ 23 листопада. У Києві за вказівками “Укренерго” застосовані екстрені відключення, тому графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.

Про це повідомили в компанії Yasno, зазначає Економічна правда.

“В Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано”, – йдеться у повідомленні.

Згодом про це ж повідомили і в КМДА.

“За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють”, – підкреслили в КМДА.