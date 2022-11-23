Після чергового ракетного удару російських загарбників у Києві вводяться екстрені відключення електроенергії
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці під час ракетної атаки РФ 23 листопада. У Києві за вказівками “Укренерго” застосовані екстрені відключення, тому графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.
Про це повідомили в компанії Yasno, зазначає Економічна правда.
“В Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано”, – йдеться у повідомленні.
Згодом про це ж повідомили і в КМДА.
“За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють”, – підкреслили в КМДА.
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