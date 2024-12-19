Поблизу бази Північного флоту РФ у Мурманську пролунали вибухи

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Увечері середи жителі Мурманська і розташованого за 12 км від нього Сєвєроморська повідомили про два потужні вибухи. ЗМІ пишуть, що вони могли статися в районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії.

Про це повідомляє російське видання “Агентство

Вибухи зафіксували приблизно о 17:30, згодом у соцмережах з’явилось відео.

Норвезьке видання The Barents Observer повідомило, що за 13 км від місця зйомки розташований військовий аеродром “Сєвєроморськ-1”, де базуються винищувачі, бомбардувальники та ескадрилья вертольотів Ка-27.

А на відстані 11 км розташований відкритий склад зброї, а на північний захід від “Сєвєроморська-1” розташовано кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби.

За даними ЗМІ, вибух на відео схожий на детонацію великої кількості боєприпасів.

Що передувало: 

18 грудня у Мурманській області РФ зіткнулися двоповерховий пасажирський та вантажний потяги. З рейок зійшло 7 вагонів, три пасажирські та чотири вантажні. // УП

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