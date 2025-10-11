Почалися важкі бої на афгано-пакистанському кордоні

Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з декількох напрямків.

Важкі бої почалися на афгано-пакистанському кордоні вздовж всієї лінії Дюранда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на новинний портал Tolo news.

За наявними даними, запеклі сутички тривають у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд. Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з декількох напрямків, ті відступили в ряді місць.

Також Афганські ВПС завдали авіаудару по пакистанському місту Лахор.

За даними ЗМІ, в ході збройних зіткнень на кордоні з Афганістаном загинули п’ять пакистанських військових.

Нагадаємо, взимку 2023 року головний пункт перетину кордону Торкхам біля Хайберського перевалу між Афганістаном і Пакистаном був закритий. Жителі в цьому районі розповіли про звуки стрілянини поблизу зазвичай жвавого прикордонного транзитного пункту. Це сталося після того, як відносини між правлячим в Афганістані «Талібаном» і Пакистаном різко погіршилися.