Почують кожного окупанта – як працює радіоелектронна розвідка ГУР МО України

Ексклюзив ― про особливості ведення радіоелектронної розвідки розповів співробітник ГУР МО в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Для нас все, що випромінює – це вже джерело. Проходить певний етап пошуку джерела радіовипромінювання – це радіохвилі. Потім продовжується аналіз цих сигналів, здійснюється дешифрування, демодуляція. І з цієї інформації, здавалося би, цифр, шумів, ми вже отримуємо семантику – грубо кажучи, всім вже знайомі звуки, які у нас на сайті є, чи перехоплення якихось цивільних чи військових”, ― розказав розвідник.

Головним “союзником” підрозділу він назвав фізику та наголосив, що система РЕР ― важливе джерело отримання розвідувальних даних для Сил безпеки і оборони України.

“У нас є оперативно-технічні, аналітичні заходи, які дозволяють нам робити найголовніше – виявляти противника, визначати його кількість. Ну, і найвища майстерність – коли ми прогнозуємо, що противник буде робити. […] Україна унікальна в тому, що саме в нашій державі є система РЕР. Небагато держав світу, збройних сил можуть пишатися створенням системи радіоелектронної розвідки”, ― зауважив розвідник.

Іноді на розвідники фахівці підрозділів РЕР отримують специфічні задачі ― наприклад, визначення морально-психологічного стану противника.

“Коли проводилася Харківська наступальна операція, то під час пересування наших військ ми надавали їм інформацію – де, хто навпроти наших підрозділів діє, також їхній стан. Пам’ятаю, такий епізод був: противника загнали вже за річку Оскіл ― і реально в них була паніка. Вони казали: “Нас тут ждут”, “Нас тут ждали”. А ми просто знали, куди вони йдуть. І хлопцям повідомляли, що вони там”, ― пригадав ГУРівець.

Більше епізодів та цікавих історій зі сфери радіоелектронної розвідки читайте і дивіться в інтерв’ю.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України