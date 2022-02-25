Поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки на об’єктах

18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

Сьогодні, 25 лютого, близько 10 години у місті Костопіль працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію, виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти саме малювала знак у вигляді хреста.

Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою.

Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами.

Національна поліція України