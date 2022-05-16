Поліція Бучанщини виявила тіло вбитого окупантами жителя села Колонщина

15 травня у лісосмузі поблизу села Вишеград правоохоронці виявили загиблого під час бойових дій. Тіло мирного жителя знаходилося в кущах та було ледве присипане землею. За попередніми даними чоловік загинув від кульових поранень у спину.

Як з’ясувалось, 28-річний житель Колонщини із батьками проживав у селі Колонщина, що поблизу Макарова.

Під час окупації російськими військами він зник безвісти.

Нині тіло мирного жителя вже скероване на судмедекспертизу, де буде названа остаточна причина смерті.

ГУ Національної поліції в Київській області