Поліція Бучанщини виявила тіло вбитого окупантами жителя села Колонщина
15 травня у лісосмузі поблизу села Вишеград правоохоронці виявили загиблого під час бойових дій. Тіло мирного жителя знаходилося в кущах та було ледве присипане землею. За попередніми даними чоловік загинув від кульових поранень у спину.
Як з’ясувалось, 28-річний житель Колонщини із батьками проживав у селі Колонщина, що поблизу Макарова.
Під час окупації російськими військами він зник безвісти.
Нині тіло мирного жителя вже скероване на судмедекспертизу, де буде названа остаточна причина смерті.
ГУ Національної поліції в Київській областіTweet