Росіяни вдарили по обʼєкту енергозабезпечення в Києві

Уранці 18 жовтня російська армія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Деснянському районі Києва.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм.

“Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом”, – написав він.

В Офісі президента уточнювали, що йдеться про енергетичний обʼєкт. ДСНС закликала зберігати інформаційну тишу.

У сусідніх до Києва Броварах спрацювала протиповітряна оборона, повідомив мер Ігор Сапожко в Телеграмі.

Ударів по енергетичних обʼєктах цього ранку також зазнали Дніпро і Житомир. // LB.ua