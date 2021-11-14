Поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками села Невельське (фото, відео)

Сьогодні вночі учасники НЗФ обстріляли село в Покровському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Наразі на місце події виїхало керівництво поліції Авдіївки для надання місцевим мешканцям допомоги.

Встановлено, що о 01.30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані по вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Авдіївки, яка задокументувала наслідки нічного обстрілу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Наразі на місце події виїхало керівництво поліції Авдіївки. Обстеження селища спеціальною комісією Очеретинської ВЦА проводиться для уточнення інформації про пошкодження та надання допомоги місцевим мешканцям.

Покровське районне управління поліції Донецької області