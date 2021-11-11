Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 листопада 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 10 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В районі населеного пункту ПРИЧЕПИЛІВКА ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В бік ШИРОКИНОГО російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля ЗОЛОТОГО-4 противник обстріляв наші позиці зі стрілецької зброї.

Неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 11 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation