Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 листопада 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 10 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В районі населеного пункту ПРИЧЕПИЛІВКА ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
В бік ШИРОКИНОГО російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Біля ЗОЛОТОГО-4 противник обстріляв наші позиці зі стрілецької зброї.
Неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 11 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet