Поліція ідентифікувала росіян, які грабували хати в окупованій Богданівці

Слідчий Головного слідчого управління Нацполіції повідомив підозри у порушенні законів та звичаїв війни шістьом російським військовослужбовцям.

Тексти підозр оприлюднено на сайті Офісу генпрокурора.

У березні 2022 під час тимчасової окупації частини Київської області у селі Богданівка російські солдати вдавалися до пограбування будинків. Зокрема, у період із 13 по 29 березня проникали до помешкань об’єднання власників житлових будинків «Нова Богданівка».

Так, В’ячеслав Бояркін, 1995 р.н., та Аблай Нуртишев, 1988 р.н., з Самарської області, служать у військовій частині 45863, 30-ї окремої мотострілкової бригади тактичного з’єднання сухопутних військ РФ, 2-ї гвардійської армії центрального військового округу.

22 березня Бояркін спільно Нуртишевим через вхідні двері заднього двору потрапили до будинку і на очах власника забрали деякі речі: два мобільні телефони, ноутбук, золотий браслет, два наручних годинники. Заволодіння цими предметами не виправдане військовою необхідністю і скоєно виключно із корисливих мотивів.

Данил Бороденко, 2001 р.н., Нікіта Харьков, 2001 р.н., та Владіслав Єфімов, 1998 р.н., із Челябінської області, служать у військовій частині 89547, 239 гвардійського танкового полку, 90 танкової дивізії Центрального військового округу.

За даними слідства, Бороденко, Харьков і Єфімов пограбували три будинки за відсутності господарів. Зокрема, забрали комплект військової форми (український піксель), бронежилет, кавказьку шашку 1989 р.в. (нагородна зброя), ніж «Глок» військовий, приціл для снайперської гвинтівки «Драгунова», десять пляшок горілки, три жіночі наручні годинники, жіночі ювелірні прикраси (сережки, підвіска, ланцюжок із підвіскою, сережки та кулон), три мобілки, планшет, пам’ятні монети, дві дерев’яні люльки та ін.

Євгеній Петряшин, 1998 р.н., із цієї ж військової частини 89547, виніс із будинку 13 пляшок елітного алкоголю, три мобілки, елітну чоловічу та жіночу косметику, срібний браслет, трохи одягу, продукти, електричну зубну щітку та електростимулятор. 25 березня він вліз у ще один будинок і без насильства до господаря забрав чоловічі флісові штани і куртку.

Наприкінці березня, відступаючи у складі своїх підрозділів, російські солдати вивези крадене до Росії.

За порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 ККУ) їм загрожує від 8 до 12 років ув’язнення. // Судовий репортер