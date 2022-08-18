Поліція назвала підозрюваних військових РФ, які відправляли посилки з Мозиря після пограбувань на Київщині

Головне слідче управління Нацполіції підозрює групу російських військових у порушенні законів та звичаїв війни. З кінця лютого по березень ці солдати перебували у Бучанському районі Київської області, де, за версією слідства, пограбували будинки цивільних. Відступаючи, вивезли речі у Білорусь. Там у відділенні експрес-пошти в Мозирі вони переслали все у РФ.

Підозри та повістки про виклик опублікував Офіс генпрокурора.

Підозрюються військові:

Георгій Валієв — 1995 р.н., військовослужбовець 56-го гвардійського десантно-штурмового ордену Вітчизняної війни донського козачого полку (в/ч 74507) РФ, який дислокується у Феодосії.

З 24 лютого по 31 березня Валієв перебував у Бучанському районі Київської області. Валієв підозрюється у тому, що проник у приватний будинок у селі Блиставиця і виніс речі, зокрема: планшет, блок живлення до комп’ютера, процесор, ігрову приставку, паяльну станцію, лампу для нігтів, вирівнювач для волосся, музичну колонку, машинку для стрижки волосся, набір інструментів, шліфувальну машинку, зварювальний апарат, жіночу дублянку з хутра, побутові газові балони.У Мозирі у відділенні експрес-пошти відправив посилку вагою 150 кг у Рубцовськ Алтайського краю РФ.

Олексій Дмитрієв — 1974 р.н., військовослужбовець 46-го кулеметно-артилерійського полку (в/ч 71435 у с. Лагунне Південно-Курильского району Сахалінської області).

У Блиставиці Дмитрієв проник до будинку та виніс металошукач, бензопилу, планшет, машинку для стрижки, автомобільний телевізор, пристрій для заточки інструментів та ланцюгів, перфоратор, монтажні інструменти. На пошті у Мозирі посилку вагою 3,8 кг відправив у Рубцовськ.

Сергій Іванісов — 1992 р.н., військовослужбовець в/ч 6720 федеральної служби військ нацгвардії РФ у Алтайському краї, Рубцовськ.

У Блиставиці Іванісов виніс з приватного будинку чоловічий одяг, взуття, дві машинки для стрижки, нетбук, мобільний телефон. У Мозирі відправив посилку в Рубцовськ вагою 5,68 кг.

Євген Ковавленко — 1994 р.н., військовослужбовець в/ч 6720 федеральної служби військ нацгвардії РФ у Алтайському краї, Рубцовськ.

У Блиставиці Коваленко виніс з будинку дві кутові машинки, електричну ланцюгову пилу, бензинову ланцюгову пилу, бензиновий генератор, шуруповерт, електричний дриль, ноутбук, одяг, кросівки, столовий посуд. У Мозирі посилку вагою 440 кг надіслав у Рубцовськ.

Владислав Петриченко — 1992 р.н., військовослужбовець в/ч 6720 федеральної служби військ нацгвардії РФ у Алтайському краї, Рубцовськ, проживає у Москві.

У Блиставиці виніс з будинку електричний рубанок кутову шліфувальну машину, мережевий дриль-шуруповерт, два планшети, дискову електропилу, безмоторний генератор, дві бензинові пили, одяг, косметику, двоспальний матрац, ноутбук. У Мозирі посилку вагою 20,7 кг відправив у Москву.

Олексій Пікалов — 2001 р.н., військовослужбовець в/ч 6720 федеральної служби військ нацгвардії РФ у Алтайському краї, Рубцовськ, уродженець Барнаула.

У Блиставиці виніс з будинку набір столових приборів, золото, чоловічі кросівки, фотоапарат, мобільний телефон. У Мозирі посилку вагою 19,6 кг надіслав у Рубцовськ.

Микола Шулайкін — 1986 р.н., військовослужбовець в/ч 6767 федеральної служби військ нацгвардії РФ у Хабаровському краї, с. Соснівка.

У Блиставиці Шулайкін виніс з приватного будинку кутову шліфувальну машинку, бензопилу, пароочисник, набор ключів, ноутбук, блендер, набор каструль, кавоварку, дві риболовецькі карбонові вудки, два спінінги. У Мозирі посилку вагою 60 кг відправив у Біробіджан.

Ілля Семенов — 1993 р.н., військовослужбовець в/ч 6720 федеральної служби військ нацгвардії РФ у Алтайському краї, Рубцовськ.

У Блиставиці виніс з будинку дренажний насос, шуруповерт, зварювальний апарат, зварюваний міні-апарат, електролобзик, відеокамеру, бензопилу, дві болгарки, шліф-машинку, два набори ключів, перфоратор, бурмашину. У Мозирі посилку вагою майже 14 кг відправив у Омськ. // Судовий репортер