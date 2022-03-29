Поліція за добу затримала 5 людей, які збирали дані для ворога

​​За добу 28 березня поліцейські затримали 5 осіб, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога.

Джерело: Національна поліція у Telegram



Дослівно поліція: «Неможливо зрозуміти осіб, котрі допомагають ворогу. Та й не хочеться навіть думати про їхню мотивацію. Вони відповідатимуть за свою зраду».

Деталі: Зокрема, у Кіровоградській області під час перевірки виявили у телефоні місцевого мешканця переписку щодо місць ураження ракетами різних об’єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.

На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.

У Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блок-постів, волонтерських центрів, комунікували через месенджери з представниками Росії.

Усіх затриманих передали СБУ для проведення подальших перевірок.

У поліції зазначили, що загалом з 24 лютого, коли Росія напала на Україну, на території нашої держави викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності. // УП