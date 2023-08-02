Політтехнологи окупанта підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України

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В рамках міжвідомчої взаємодії отримано інформацію щодо підготовки російським «агентствам соціального проектування» чергового пакету провокативних матеріалів, спрямованих на міжнародну дискредитацію України та розпалювання внутрішньополітичних чвар.

Для розповсюдження серед цільових аудиторій Німеччини Франції Ізраїлю та США пропонуються теми: «Африканці: «Франція, забирайся», Ласкаво просимо, росія», «Тихоокеанські танці Макрона на граблях», «Економіку Німеччини очікує обвал», «Криза вже прийшла у кожну оселю», «Справи проти Нетаньяху фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа».

В українському інформаційному просторі плануються публікації на теми: «Хто хабарі бере, а хто на фронт йде», «Політичний спаринг: коли почнеться бій?», «Тушіть світло – виборів не буде», «Так військовий чи мирний час?» тощо.

Возможно, это изображение текст «7. именно поэтому мы войну с треском и проигрываем. 8. аппетиты наших чинуш не унять, несмотря ни на какие предупреждения. 9. страну давно разворовали и распродали. 10. давно говорю, что главные наши враги не в москве, a в киеве. тизеры рашистська пропаганда страшнее только война. украинцы высказали свое мнение o разгуле коррупции воруют и берут везде. украинцы устали от повсеместной коррупции украину разворовывают. жители страны считают, что коррупция захлестнула страну целиком»

Російські політтехнологи традиційно діють за принципом «крапля правди на тонну брехні». При цьому, росіяни намагаються знайти та актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу.

Возможно, это изображение текст «10. все равно те, y кого бабло, сделают так, как нужно им. хоть в октябре, хоть B мар марте, всегда. рашистська пропаганда тизеры: выборы отменяются узурпатор воспользовался буквой закона "демократический" имидж разваливается украина все больше воспринимается союзниками, как диктатура чуда не произошло как и ожидалось, зеленский отменил выборы»

Наприклад: «Як випливає з даних Destatis, сукупна заборгованість органів соціального забезпечення минулого року скоротилася більш ніж на 47 млрд. євро (і це з урахуванням зростання витрат на здобуття українських біженців). Безперечно, соцзабезпечення доклало чимало зусиль, щоб скоротити свої витрати. Щоправда, те, що в результаті без допомоги залишилося багато і без того небагатих німців, навряд чи це хвилює федеральний уряд. Воно надто зайняте постачанням танків та боєприпасів для України».

Возможно, это изображение текст «германия к4 (<<день после>: как будет выглядеть экономика европы после завершения конфликта. прогнозы социально-экономического развития) рашистська пропаганда путии открыл в африке еще один <<второй фронт>> MO прошедиий в конце июля саммит <<россия африка"> показал, что москва укрепляет свои позиции в африканских странах, mo время как германия лишается влияния. 27-28 июля в санкт-петербурге состоялся саммит <<россия- африка>>. из 54 независимых»

Мета всіх матеріалів єдина: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші «важливіші» проблеми.

Возможно, это изображение отрывной талон и текст «рекомендации написать комментарий объемом 200 знаков с пробелами от лица обычного гражданина германии, который полагает, что саммит <<россия- африка>> стал последним подтверждением того, что з—а°па°д проиграл россии, поскольку десятки государств в африке, латинской америке, на ближнем востоке предпочитают сотрудничать россией, несмотря на санкции и прямые попытки з—апада принудить развивающиеся страны прекратить сотрудничество с россией. поэтому этот обычный гражданин германии считает, что правительство должно полностью пересмотреть свою политику и вернуться к прежнему взаимовыгодному сотрудничеству россией, отменив санкции и убедив украину начать мирные переговоры, a заодно и поучиться владимира путина, как строить отношения другими государствами.»

Кожен матеріал має додаток з рекомендаціями щодо бажаних коментарів «від пересічних читачів» на кшталт: «Напишіть коментар у 200 знаків від імені ізраїльтянина, який живить традиційну ворожість до Європи та Франції. Африка його зовсім не цікавить, але проблеми давніх недоброзичливців приносять задоволення».

Нагадуємо, що єдиним способом протидіяти ворожій пропаганді в інформаційному просторі – перевіряти отриману інформацію та критично ставитися до матеріалів, спрямованих на розпалювання ворожнечі серед союзників.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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