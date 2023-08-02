Політтехнологи окупанта підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України

В рамках міжвідомчої взаємодії отримано інформацію щодо підготовки російським «агентствам соціального проектування» чергового пакету провокативних матеріалів, спрямованих на міжнародну дискредитацію України та розпалювання внутрішньополітичних чвар.

Для розповсюдження серед цільових аудиторій Німеччини Франції Ізраїлю та США пропонуються теми: «Африканці: «Франція, забирайся», Ласкаво просимо, росія», «Тихоокеанські танці Макрона на граблях», «Економіку Німеччини очікує обвал», «Криза вже прийшла у кожну оселю», «Справи проти Нетаньяху фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа».

В українському інформаційному просторі плануються публікації на теми: «Хто хабарі бере, а хто на фронт йде», «Політичний спаринг: коли почнеться бій?», «Тушіть світло – виборів не буде», «Так військовий чи мирний час?» тощо.

Російські політтехнологи традиційно діють за принципом «крапля правди на тонну брехні». При цьому, росіяни намагаються знайти та актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу.

Наприклад: «Як випливає з даних Destatis, сукупна заборгованість органів соціального забезпечення минулого року скоротилася більш ніж на 47 млрд. євро (і це з урахуванням зростання витрат на здобуття українських біженців). Безперечно, соцзабезпечення доклало чимало зусиль, щоб скоротити свої витрати. Щоправда, те, що в результаті без допомоги залишилося багато і без того небагатих німців, навряд чи це хвилює федеральний уряд. Воно надто зайняте постачанням танків та боєприпасів для України».

Мета всіх матеріалів єдина: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші «важливіші» проблеми.

Кожен матеріал має додаток з рекомендаціями щодо бажаних коментарів «від пересічних читачів» на кшталт: «Напишіть коментар у 200 знаків від імені ізраїльтянина, який живить традиційну ворожість до Європи та Франції. Африка його зовсім не цікавить, але проблеми давніх недоброзичливців приносять задоволення».

Нагадуємо, що єдиним способом протидіяти ворожій пропаганді в інформаційному просторі – перевіряти отриману інформацію та критично ставитися до матеріалів, спрямованих на розпалювання ворожнечі серед союзників.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України