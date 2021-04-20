СБУ виявила схрон диверсійно-розвідувальної групи так званої «ЛНР» (фото)
Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал зі зброєю і боєприпасами диверсанта незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку. Серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу «Конкурс».
Тайники були облаштовані у господарчому приміщенні та подвір’ї приватного будинку у місті Привілля. У схованках співробітники СБУ, серед іншого, виявили:
- 60 гранатометних пострілів;
- 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;
- дві протитанкові гранати;
- ручну кумулятивну гранату;
- бойові елементи до гранатометів;
- велику кількість набоїв різного калібру.
За оперативними даними, зловмисник обладнав схрон у 2014 році під час бойових дій у районі Привілля і Лисичанська. Перебуваючи у складі ворожої диверсійно-розвідувальної групи, він брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Заходи із вилучення засобів ураження проводились у взаємодії з Національною поліцією.
Довідка.
Протитанковий керований ракетний комплекс «Конкурс» ‒ радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження броньованих цілей, руйнування захисних фортифікаційних споруд і знищення вогневих точок.Tweet