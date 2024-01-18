Розстріляли родину з двома дітьми на Житомирській трасі – судитимуть шістьох російських окупантів

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира 4-го розвідувального взводу розвідувальної роти 37 ОМСБр 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил рф та п’яти його підлеглих за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що під час окупації сіл Северинівка, Мотижин і Копилів Бучанського району Київської області обвинувачені проводили спеціальні рейди, залякуючи та тероризуючи цивільне населення.

На початку березня 2022 року, на виконання наказу командира, підлеглі військовослужбовці відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях, що рухалися назустріч екіпажу по Житомирській трасі.

В одному з автомобілів знаходився чоловік з 15-річною донькою, в іншому – його дружина та молодша донька 8 років. Родина намагалася виїхати з окупованої Северинівки. Внаслідок обстрілу чоловік та жінка загинули одразу, старша дитина отримала вогнепальне поранення. Сестер окупанти забрали до своєї БМП, молодшу дівчинку згодом віддали чоловіку, що проживав поруч з місцем дислокації підрозділу. Старшу – вивезли за межі України.

Лише через 9 місяців стало відомо що вона загинула від отриманого поранення. Це підтверджено висновком судової медичної експертизи. Її тіло вдалося повернути на Батьківщину та передати родичам для поховання.

Крім того, російські військовослужбовці того ж дня здійснили постріли з вогнепальної зброї по ще одному автомобілю. В ньому перебували водій та четверо пасажирів. В даному випадку мирні мешканці не постраждали, ушкоджень зазнав лише транспортний засіб.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура