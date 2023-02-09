Відтепер легендарний полк “Азов” став бригадою Національної гвардії України.

Про це повідомляє пресслужба полку “Азов” у Telegram.

У повідомленні зазначається, що цьому зростанню передувала майже дев’ятирічна бойова історія “Азова”.

У 2014 році батальйон МВС “Азов” брав участь у звільненні Маріуполя та у боях за Іловайськ. Згодом “Азов” збільшився до полку, а пізніше переформатувався в окремий загін спеціального призначення в складі 12-ї бригади Національної гвардії України.

Окрім цього, у 2015 році полк “Азов” брав участь у Широкинській операції, у 2019 році – в обороні Світлодарської дуги, у 2022 році – 86 днів оборони Маріуполя, “Азовсталь”, бої на південному напрямку.

Вже у 2023 році Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування нових штурмових бригад “Гвардія наступу”. Відтепер бригада НГУ “Азов” стає однією з них.

Нагадаємо, що у січні цього року стало відомо, що підрозділ ССО “Азов” – Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ ЗСУ.

За словами першого командира полку “Азов” Андрія Білецького, бойовий шлях нового формування розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті.

“Вирішальна битва у цій війні – ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність. А отже – російським чмобікам, зекам, вагнерам, соловйовим і воєнкорам буде про що складати байки й легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів”, – йдеться в повідомленні Білецького.

Водночас пресслужба полку додала, що “Азов” масштабується та набуває більшої міці у війні. Військові нагадали, що підрозділ створено 24-го лютого, у боях за Київ. // Букви